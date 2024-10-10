ماذا قال أكرم حسني بعد لقائه مع ويل سميث بمنتدى الأفلام السعودي بالرياض؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - معتز عباس:

شارك الفنان أكرم حسني متابعيه على منصات التواصل الاجتماعي، أحدث ظهور له من مشاركته في النسخة الثانية من منتدى الأفلام السعودي بالرياض.

ونشر أكرم حسني صور مع النجم العالمي ويل سميث، عبر حسابه الشخصي بموقع "إنستجرام"، وعلق: "تشرفت بوجودي في النسخة الثانية لمنتدى الأفلام السعودي بالرياض بحضور نخبة من الفنانين والمنتجين من جميع أنحاء العالم والاستمتاع بجلسة حوارية للنجم العالمي ويل سميث".

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يذكر أن آخر مشاركات الفنان أكرم حسني كانت بمسلسل "بابا جه" وعرض ضمن موسم دراما رمضان 2024.

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