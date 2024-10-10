شكرا لقرائتكم خبر عن صراع صبا مبارك وإنجى المقدم فى مسلسل وتر حساس.. يعرض 27 الشهر الجارى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقدم النجمة صبا مبارك دراما اجتماعية مشوقة في مسلسلها الجديد وتر حساس الذى يتواصل تصوير مشاهده الأخيرة تمهيدًا لعرضه على قناة ON أواخر شهر أكتوبر الجارى، حيث يعتمد العمل على العلاقات المتشابكة سواء العاطفية بين الأصدقاء، كما يناقش الخيانة الزوجية وذلك في إطار مثير.

وطرحت قناة on البرومو الرسمي للعمل، وأوضح صراع صبا مبارك وإنجى المقدم خلال أحداث العمل حيث اكتشفت صبا مبارك أن زوجها يخونها مع إحدى صديقاتها المقربة منها، ومع تطور الاحداث نجد أن صديقتهم الثالثة كانت على علاقه به .

مسلسل وتر حساس مكوَن من 45 حلقة وبطولة صبا مبارك، محمد علاء، إنجى المقدم، هيدى كرم، لطيفة فهمى، هاجر عفيفى، تقى حسام، محمد على رزق محمد العمروسى، لبنى ونس، صالح عبد النبى، تميم عبده، عزوز عادل، كريم العمرى، شريف الشعشاعى، نورا مهدى، مينا نبيل، ميرنا نديم، و مؤثر رفعت وعدد آخر من الفنانين، وتأليف أمين جمال وإخراج وائل فرج وإنتاج المتحدة للخدمات الإعلامية.

مسلسل وتر حساس يجمع صبا مبارك ومحمد علاء والمخرج وائل فرج مجدداً بعدما حقق الثلاثى نجاحاً سوياً خلال مسلسل بين السطور الذي تم عرضه قبل شهر رمضان الماضى على قناة ON، ولاقى إشادات جماهيرية وتفاعل مع كبير مع أحداثه المشوقة التي اعتمدت على لغز جريمة قتل ظل المشاهدون يبحثون عنه طوال الحلقات.

وتعود إنجي المقدم إلى الدراما مرة أخرى خلال مسلسل وتر حساس بعد غياب 3 سنوات، حيث كان آخر أعمالها مسلسل "الاختيار 2" بطولة كريم عبد العزيز وأحمد مكي والذي تم عرضه عام 2021، وبعدها ظهرت كضيفة شرف فقط خلال مسلسل "راجعين يا هوى" مع خالد النبوي في 2022، رغم أنها كانت دائمة التواجد في الدراما على مدار السنوات الماضية.