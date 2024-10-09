الكويت تحتفل بمئوية الأغنية الكويتية في ليلة موسيقية مميزة

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: تستقبل الكويت أمسية موسيقية فريدة احتفالاً بمرور 100 عام على انطلاق الأغنية الكويتية، والتي تتميز بثراء ألحانها وتنوع إيقاعاتها وكلماتها.

تُقام الفعالية في قاعة الشيخ جابر العلي الموسيقية يوم 28 أكتوبر المقبل، حيث تصحبنا الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو د. خالد نوري في رحلة استكشافية عبر تاريخ الأغنية الكويتية.

يستعرض الحفل أبرز الأغاني التي تركت بصماتها على الجمهور الكويتي والخليجي، مُسلطاً الضوء على تطور الأغنية الكويتية من القرن التاسع عشر حتى اليوم، مع حفاظها على الأصالة والحداثة.