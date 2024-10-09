شيرين عبد الوهاب تعود لجمهورها بأقوى حفلات دبي

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: تلتقي الفنانة شيرين عبد الوهاب جمهورها بعد غياب طويل، من خلال حفل غنائي من المقرر إقامته في الإمارات يوم 13 ديسمبر المقبل على مسرح كوكاكولا أرينا في دبي. وسيتم طرح تذاكر الحفل غدًا الأربعاء في تمام السابعة مساءً بتوقيت الإمارات.

تأتي عودة شيرين إلى المسرح بعد فترة من الهدوء النسبي في حياتها الشخصية والمهنية، وبعد النجاح الذي حققته أغانيها التي طرحتها خلال الموسم الصيفي. وعلى الرغم من هذا النجاح، إلا أن شيرين واجهت أزمة الحذف المتلاحق لأغانيها بسبب المشاكل القضائية القائمة مع شركة روتانا للإنتاج.

يُذكر أن شيرين عبد الوهاب قد طرحت مؤخرًا عددًا من الأغاني الجديدة، منها: “اللي يقابل حبيبي”، “بتمنى أنساك”، “مازال ع البال”، “هنحتفل”، “عسل حياتي”، و”قال ناسيني”، إلا أن جميعها تم حذفها من منصة يوتيوب، وتم الإبلاغ الإلكتروني عن أي منصة أو موقع يقوم بإعادة نشر الأغاني بسبب النزاع المستمر مع شركة روتانا.