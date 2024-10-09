شكرا لقرائتكم خبر عن نشوى مصطفى: الإهمال فى صحتى أوصلنى للذبحة الصدرية وعرضنى للموت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت النجمة نشوى مصطفى في تصريح خاص لليوم السابع "إن الوعكة الصحية التي تعرضت لها مؤخرا وأدت إلى إصابتها بذبحة صدرية وتركيب 3 دعامات في القلب كانت بسبب إهمالها الشديد في صحتها وعدم متابعة الأعراض التي كانت تتعرض لها منذ عام تقريبا، وبالتحديد أثناء تصوير مسلسل "امبراطويرية ميم".

عائلة نشوى مصطفى

وأضافت نشوى أنه أثناء التصوير لاحظ عليها النجم خالد النبوى التعب والإجهاد وبعض الإعياء، ونصحها بالذهاب الى طبيبه الخاص الدكتور هشام صلاح الدين المتخصص في القلب للاطمئنان على صحتها ولكنها أهملت ذلك؛ نظرا لعدم حبها لعالم المستشفيات والطب، مؤكدة أن الإهمال والتجاهل خطأ لايجب ان يتبعه اى شخص لذلك تنصح اى انسان يشعر بأى اعراض يذهب فورا الى الطبيب للاطمئنان على صحته وعلاج نفسه قبل فوات الأوان.

كما حرصت النجمة نشوى مصطفى بعد هذه المحنة ان توجه الشكر العميق الى زوجها عماد ونجليها عماد ومريم الذين تعرضوا للقلق والخوف عليها بسب هذه المحنة.