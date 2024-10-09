تايلور سويفت تتفوّق على ريهانا وتصبح أغنى موسيقيّة في العالم، ما هو صافي ثروتها؟

.أضافت تايلور سويفت لقبًا آخر إلى قائمة إنجازاتها المتزايدة، لتصبح أغنى موسيقيّة في العالم.

كانت ريهانا تحمل هذا اللقب في السّابق، لكن سويفت تقبع الآن في القمة وفقًا لمجلّة فوربس بثروة صافية تبلغ مئة وستّة مليارات دولار.

إنتقلت سويفت البالغة الرّابعة والثّلاثين من عمرها إلى الصدارة بفضل موسيقاها وعروضها المباشرة إلى حدٍ كبير. ويأتي ما يصل إلى ستمئة مليون دولار من ثروتها من العائدات والجولات السياحيّة، في حين تبلغ قيمة كتالوج الموسيقى المتنامي باستمرار ما يقدر بنحو ستمئة مليون دولار.

علاوة على ذلك، تمتلك Swift أيضًا خمسة منازل في جميع أنحاء الولايات المتّحدة الأميركيّة والتي يقال إنّها تبلغ قيمتها حوالي مئة وخمسة وعشرين مليون دولار.

تأتي، وراء سويفت مباشرة، ريهانا التي تقدر ثروتها بنحو ١٠٤ مليار دولار بفضل خطّيها Fenty Beauty وSavage x Fenty.

تأتي هذه الأخبار بعد أن ذكرت مجلة فوربس أن سويفت أصبحت مليارديرة في أكتوبر ٢٠٢٣ بفضل جولة Eras وكتالوج الموسيقى الخاصّ بها.

بدأت الجولة في مارس ٢٠٢٣، ووفقًا لمجلّة رولينج ستون، فهي الجولة الأكثر مبيعًا في جميع أنحاء العالم إذ حققت أكثر من مليار دولار. وأشارت المعلومات إلى أنّ سويفت باعت في ديسمبر ٢٠٢٣ حوالي ٤.٣ مليون تذكرة بمتوسط سعر ٢٣٨ دولارًا.

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ظهر ألبوم سويفت الأخير، The Tortured Poets Department، لأوّل مرّة في المركز الأوّل على قائمة Billboard 200 وتصدر المخطّطات لمدّة ١٥ أسبوعًا بعد إصداره في أبريل. باعت أكثر من ٢.٤ مليون نسخة في النصف الأوّل من عام ٢٠٢٤ وحده.