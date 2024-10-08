عاصي الحلاني يعتذر عن مشاركته في مهرجان الموسيقى العربية 32

ياسر رشاد - القاهرة - اعتذر الفنان عاصي الحلاني عن المشاركة في فعاليات الدورة 32 من مهرجان الموسيقى العربية، والمقرر انطلاقه في 11 أكتوبر الجاري.

بيان اعتذار عاصي الحلاني عن حفله في مهرجان الموسيقى العربية 32

جاء اعتذار الحلاني كالآتي:"نظرا للحالة الراهنة وما يتعرض له بلدي الحبيب لبنان من عدوان غاشم، أتقدم بالاعتذار للقائمين على مهرجان الموسيقي العربية بدار الأوبرا المصرية عن المشاركة بالمهرجان بدورته 32 بحفل يوم 14 أكتوبر بدار الأوبرا بالقاهرة، وحفل يوم 17 أكتوبر بمسرح سيد درویش بالإسكندرية".



وأضاف "خالص الشكر لإدارة المهرجان علي دعوتهم الكريمة، كما أتقدم بالاعتذار للجمهور المصري الحبيب، متمنيا لقاءً قريبا يجمعنا بمصر الحبيبة، راجيًا من الله أن يزول عن بلادي هذا العدوان مع دعواتي بالرحمة لكل الشهداء الأبرار، ودعواتي بالشفاء العاجل لكل المصابين ، وأمنياتي بالسلام والأمان لبلادي ولكل البلاد والشعوب العربية".

ويقام المهرجان على مسارح دار الأوبرا المصرية، منها: "المسرح الكبير، الصغير، الجمهورية، سيد درويش، النافورة، مسرح معهد الموسيقى العربية، مسرح أوبرا دمنهور، سيد درويش بالإسكندرية.

النجوم المشاركين بمهرجان الموسيقى العربية في دورته الـ 32

من النجوم المشاركين في الدورة الـ 32: الموسيقار عمر خيرت، مدحت صالح، لينا شماميان، تامر عاشور، أحمد سعد، وائل جسار، لطفي بوشناق، مروة ناجي، عاصي الحلاني، هاني شاكر، محمد محسن، فؤاد زبادي، علي الحجار، عبير نعمة، مي فاروق، ريهام عبد الحكيم، وعد البحري، همام إبراهيم، نادية مصطفى، أحمد جمال وآخرون.