شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد المالكى يعلن وفاة الملحن محمد عبد المجيد: خبر صادم ويوجع القلب والان مع تفاصيل الخبر

أعلن الشاعر أحمد المالكى على صفة التواصل الاجتماعى فيس بوك عن وفاة الملحن محمد عبد المجيد، وعلق قائلا: "لا إله إلا الله وفاة الملحن محمد عبد المجيد خبر صادم ويوجع القلب.. إنا لله وإنا إليه راجعون".

كما نعاه الملحن أحمد زعيم على صفحة التواصل فيس بوك، وعلق قائلا: "لا حول ولا قوة إلا بالله وفاة الملحن الشاب الموهوب محمد عبد المجيد، محترم وموهوب".