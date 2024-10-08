شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد المالكى يعلن وفاة الملحن محمد عبد المجيد: خبر صادم ويوجع القلب والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتب مصطفى القصبيالثلاثاء، 08 أكتوبر 2024 07:19 م
أعلن الشاعر أحمد المالكى على صفة التواصل الاجتماعى فيس بوك عن وفاة الملحن محمد عبد المجيد، وعلق قائلا: "لا إله إلا الله وفاة الملحن محمد عبد المجيد خبر صادم ويوجع القلب.. إنا لله وإنا إليه راجعون".
كما نعاه الملحن أحمد زعيم على صفحة التواصل فيس بوك، وعلق قائلا: "لا حول ولا قوة إلا بالله وفاة الملحن الشاب الموهوب محمد عبد المجيد، محترم وموهوب".
يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقعنا عبر جوجل نيوز