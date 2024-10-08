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أحمد المالكى يعلن وفاة الملحن محمد عبد المجيد: خبر صادم ويوجع القلب

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القاهرة - سامية سيد - كتب مصطفى القصبي

الثلاثاء، 08 أكتوبر 2024 07:19 م

أعلن الشاعر أحمد المالكى على صفة التواصل الاجتماعى فيس بوك عن وفاة الملحن محمد عبد المجيد، وعلق قائلا: "لا إله إلا الله وفاة الملحن محمد عبد المجيد خبر صادم ويوجع القلب.. إنا لله وإنا إليه راجعون".

كما نعاه الملحن أحمد زعيم على صفحة التواصل فيس بوك، وعلق قائلا: "لا حول ولا قوة إلا بالله وفاة الملحن الشاب الموهوب محمد عبد المجيد، محترم وموهوب". 

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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