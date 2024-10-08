شكرا لقرائتكم خبر عن أفلام السينما تحقق 611 ألف جنيه فى السينمات آخر ليلة عرض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حققت الـ6 أفلام المصرية المعروضة فى السينمات إيرادات جيدة آخر ليلة عرض، حيث سجلت 611 ألف جنيه، ونستعرض فى السطور التالية إيرادات الأفلام بشكل منفرد، وهى كالتالى: ولاد رزق 3، عاشق، اللعب مع العيال، عصابة المكس، جوازة توكسيك.



إكس مراتى

حقق فيلم إكس مراتى بطولة هشام ماجد وأمينة خليل ومحمد ممدوح تايسون إيرادات آخر ليلة عرض بلغت 185,228 ألف جنيها، إخراج معتز التونى.

ولاد رزق 3حقق ولاد رزق 3 بطولة النجم أحمد عز آخر ليلة عرض 54,564 جنيها، والفيلم بطولة عمرو يوسف وعلى صبحى، وآسر ياسين وكريم قاسم وآخرين، إخراج طارق العريان، وتأليف صلاح الجهينى. اللعب مع العيال

سجل فيلم اللعب مع العيال بطولة النجم محمد إمام إيرادات بلغت 53,641 44,455 جنيها، وشارك فى بطولة العمل باسم سمرة وويزو وآخرون، من إخراج شريف عرفة.

عصابة المكس

سجل فيلم عصابة المكس بطولة النجم أحمد فهمى إيرادات بلغت 24,131 جنيها، وشارك في بطولة العمل كل من روبى، لبلبة، أوس أوس، وآخرين، إخراج حازم سليمان.

جوازة توكسيك

سجل فيلم جوازة توكسيك بطولة الفنان محمد أنور وبيومى فؤاد وليلى علوى إيرادات بلغت 3,058 جنيهات.

فيلم عاشق

حقق فيلم عاشق بطولة أحمد حاتم وأسماء أبو اليزيد، ومحسن محيى الدين، وآخرين، والفيلم من تأليف محمود زهران، إخراج عمرو صلاح، 262,546 جنيها.