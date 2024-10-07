شكرا لقرائتكم خبر عن فيلم Joker: Folie à Deux يشهد انهيارا فى سباق الإيرادات.. اعرف الحكاية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواجه فيلم Joker: Folie à Deux للنجم العالمي خواكين فينيكس والنجمة العالمية ليدي جاجا، انهيارًا في اليوم الثاني من طرحه داخل شباك التذاكر، حيث بلغت ايراداته47 مليون دولار منهم 20 مليون دولار بما في ذلك أيام المعاينات الأولي محليًا، وهو رقم أقل بكثير من التوقعات التي اعدت للفيلم الذي بلغت ميزانية إنتاجه 190 مليون دولار.

ووفقًا لتقرير نشرته صحيفة Deadline، فإن فيلم Joker: Folie à Deux للمخرج تود فيليبس شهد انهيارًا في اليوم الثاني من عرضه محليًا بانخفاض 20% عن اليوم الأول، وهو ما يعد هبوطًا ضخم مقارنة بالجزء الأول من الفيلم الذي عرض عام 2019 وحقق (1.1 مليار دولار) الذي أصبح أعلى فيلم مصنف R من حيث الإيرادات على الإطلاق.



الجوكر

الفيلم هو متابعة لـ فيلم Joker لعام 2019، وسيُعرض في دور السينما في 4 أكتوبر المقبل، وعُرض لأول مرة في مهرجان فينيسيا السينمائي الدولي الـ 81، وحصل على إشادات كبيرة، ووصف بأنه "فيلم العام".