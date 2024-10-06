شكرا لقرائتكم خبر عن قصة تكدس النجوم داخل ماسبيرو بعد انتصار أكتوبر.. بليغ حمدى أول من حضر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحتفل المصريون اليوم الأحد بالذكرى الـ 51 لانتصارات حرب أكتوبر المجيدة، فهو الاحتفال بالعزة والكرامة للمصريين وبمناسبة هذا الانتصار المجيد يستعرض ”الخليج 365” حماسة مجموعة من الشعراء والملحنين والمطربين في ذلك الوقت حيث عبروا فيها عن الانتصار المجيد.

وبمجرد الإعلان عن تحطيم خط بارليف وعبور القوات المصرية قناة السويس اكتظت ممرات ماسبيرو بالشعراء والملحنين لتقديم أغانى تعبر عن تلك المرحلة التاريخية، وكانت الأغاني يتم تأليفها وتلحينها وتسجيلها في نفس الوقت داخل ماسبيرو، حيث تم تقديم في هذه المرحلة التاريخية بعد الانتصار ما يقرب من ما يقارب 40 أغنية.



انتصار أكتوبر

وكانت قد شهدت الإذاعة أحيانًا تسجيل أكثر من 7 أغانٍ في يوم واحد، وكانت الأغاني يتم تسجيلها ليلاً ونهارًا ويعد الأكثر حضورًا والأكثر إنتاجًا لأغني الوطنية الملحن بليغ حمدى، حيث طرح أغانى عبرت عن الانتصار حيث قدم ما يقرب من 18 عملاً غنائيًا، وكان أول من وصل الى مبنى الإذاعة بماسبير بعد العبور وبدأ بالتحضير مع الشاعر عبد الرحيم منصور وعبد الحليم حافظ لتسجيل أغانٍ تناسب الحدث التاريخى وفرحة الانتصاروالعبور.

وكانت أول الأغانى التي قام بتلحينها الراحل بليغ حمدي "على الربابة، حلوة بلادي السمرا بلادي الحرة، بصوت وردة الجزائرية و نشيد الله أكبر بسم الله وعدينا الهزيمة يا مصر يا عظيمة للفنانة شادية وعاش اللي قال وقومي يا مصر والفجر لاح بصوت العندليب عبد الحليم حافظ.

وجدير بالذكر أن الملحن بليغ حمدى، والشاعر عبد الرحيم منصور والعندليب عبد الحيلم حافظ والفنانة وردة قدموا هذه الاعمال دون مقابل بل قاموا بتسديد أجورالموسيقين من مالهم الخاص.

وكما قدم العندليب عبد الحليم حافظ أيضا في هذه الفترة أغان "لفي البلاد يا صبية" احتفالاً بالنصر من ألحان محمد الموجي وكلمات محسن الخياطو قدم عبد الحليم أيضا أغنية " خلى السلاح صاحي" من ألحان كمال، ثم قدم حليم اغنية "صباح الخير يا سينا" من تأليف عبد الرحمن ولحن كمال الطويل عام 1974.