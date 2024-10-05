مايان السيد تكشف السبب وراء خسارتها للوزن.. ماذا قالت؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - معتز عباس:

كشفت الفنانة مايان السيد عن سبب خسارتها للوزن، وأعمالها الفنية الفترة المقبلة.

مايان السيد، تحدثت لبرنامج "ET بالعربي"، عبر موقع "انستجرام"، وأكدت أن الفضل في خسارتها للوزن هو ذهابها للجيم والتدريبات الرياضية، فضلًا عن ممارستها للرقص.

وأضافت: "الإنسان ساعات وزنه بيختلف والموضوع مكنش مقصود، وخسارتي للوزن حصلت بشكل طبيعي لأني بحب الرياضة والرقص وكنت مركزة مع أكلي الفترة اللي فاتت".

وعن أعمالها الفنية المقبلة، قالت: "الأدوار اللي تحمست ليها كانت سينما.. أنا بعشق السينما وخروجاتي كلها في السينما وبحب أروحها لوحدي، لأنه اللغة اللي بحب أشوفها وبتحمس للسينما جدا وبحب الدراما كمان"، لافتة إلى أنها تشارك في فيلم بضع ساعات وفيلم قصر باشا بطولة أحمد حاتم، وفليم لنا في الحب خيال مع أحمد صلاح السعدني، وفيلم هيبتا 2.

يذكر أن مايان السيد تعاقدت مؤخرًا على المشاركة في الجزء الثاني من مسلسل "هيبتا"، كما تشارك في بطولة فيلم "قصر الباشا" الذي يخوض بطولته حسين فهمي، أحمد حاتم، صدقي صخر، نبيل عيسي، حمزة العيلي، ومن تأليف محمد ناير، وإخراج محمد بكير.

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