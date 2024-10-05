بالصور| إلهام شاهين تتناول جوز الهند مع الأصدقاء في سلطنة عمان

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:

شاركت النجمة إلهام شاهين جمهورها ومتابعي حسابها الرسمي على موقع انستجرام، صورًا من زيارتها لسلطنة عمان، لحضور فعاليات مهرجان ظفار للمسرح.

ونشرت إلهام صورًا تجمعها بالفنان سامح الصريطي والفنانة مروة عبدالمنعم، معلقة "شاهدت عرضين رائعين مشاركين في مهرجان ظفار الدولي للمسرح واستمتعت بهما جدا.. الأول عرض مايراوش من تونس.. والثاني عرض صبوحة ونصيب من سلطنة عمان.. وما بين العرضين ذهبت في استراحة مع الأصدقاء لتناول مشروبي المفضل جوز الهند.. أجمل الأوقات فى صلالة".

كان مهرجان ظفار الدولي للمسرح بسلطنة عمان كرم في دورته الأولى الفنانة إلهام شاهين، وذلك في حضور الدكتور أشرف زكي، الفنان سامح الصريطي، والفنانة روجينا.

ونشرت إلهام صورًا عبر حسابها الخاص بموقع "إنستجرام"، وعلقت: "شكرًا سلطنة عمان، سعدت جدًا جدًا بالتكريم في مهرجان ظفار الدولي للمسرح بمدينة صلالة، شكرًا جزيلًا لكل القائمين على المهرجان، وأخص بالشكر سعادة محافظ ظفار مروان بن تركي آل سعيد".