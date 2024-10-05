هدى المفتي جريئة وهنا الزاهد مع شيكابلا.. 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة

محمد اسماعيل - القاهرة - إعداد - هاني صابر:

حرص عدد من نجوم الفن، على مشاركة جمهورهم لحظاتهم المميزة، خلال الـ 24 ساعة الماضية، عبر حساباتهم الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.

الخليج 365 يعرض لكم 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة:

ندا موسى

ظهرت الفنانة ندا موسى، بإطلالة أنيقة، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "كن سعيدا".

هنادي مهنا

نشرت الفنانة هنادي مهنا، صورة لها مع كأس السوبر الإفريقي الذي حصل عليه نادي الزمالك بعد الفوز على الأهلي، وذلك عبر حسابها على إنستجرام، ونالت من خلالها إعجاب متابعيها.

إلهام شاهين

الفنانة إلهام شاهين، نشرت صورة لها وسط الطبيعة، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "جمال الطبيعة في صلالة وقت الغروب".

مي عمر

ظهرت الفنانة مي عمر، بإطلالة أنيقة، عبر حسابها على إنستجرام، واكتفت بوضع إيموجي "فراشة".

بشرى

الفنانة بشرى، ظهرت بإطلالة أنيقة، عبر حسابها على إنستجرام، نالت من خلالها إعجاب متابعيها.

هدى المفتي

نشرت الفنانة هدى المفتي، إطلالة جريئة لها، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "الحب".

هند عبد الحليم

الفنانة هند عبدالحليم، نشرت إطلالة أنيقة لها، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "أتمنى لكم جمعة عظيمة".

علا رشدي

ظهرت الفنانة علا رشدي، بمقطع فيديو، وهي ترقص على موسيقى أجنبية، وذلك عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "لا يا جماعة التريند طلع أصعب مما كنت أتصور.. بعد ٣٣٠ محاولة لرفع الأكتاف في الوقت الصح".

هنا الزاهد

نشرت الفنانة هنا الزاهد، صورة لها مع شيكابالا كابتن نادي الزمالك، عبر "ستوري" حسابها على إنستجرام، وظهرت مرتدية الميدالية الذهبية الخاصة بشيكا بعد تتويج فريقه بطلا للسوبر الإفريقي.

كريم قاسم

الفنان كريم قاسم، ظهر وسط البحر، عبر حسابه على إنستجرام، وذلك من أحدث ظهور له.