ماثيو بيري.. اختفى عن الأنظار قبل وفاته وأطباء أسقطوا لقبهم من أجله

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: لا تزال قضية وفاة الممثل ماثيو بيري تكشف عن تطورات جديدة حول ملابسات وفاته الغريبة، وذلك بعد مرور عام على الحادثة التي أصابت جمهوره ومحبيه بالصدمة. عُثر على بيري متوفيًا في حوض السباحة في منزله.

اعتراف الطبيب بذنبه في زيادة جرعات الكيتامين لماثيو بيري

اعترف الطبيب مارك تشافيز (54 عامًا) بتورطه بشكل غير قانوني في توفير الكيتامين للممثل الذي أدى دور “تشاندلر” في المسلسل الأمريكي الشهير “فريندز”. وأقرّ بذنبه أمام محكمة في كاليفورنيا بتقديم جرعات زائدة من الكيتامين.

نتيجة لذلك، يواجه الطبيب تشافيز احتمال منعه من مزاولة المهنة، بالإضافة إلى السجن لمدة تصل إلى 10 سنوات، وفقًا لمكتب المدعي العام الفيدرالي. من المقرر أن يُصدر الحكم عليه في الثاني من أبريل 2025، وهو الشخص الخامس المشتبه في تورطهم بوفاة ماثيو بيري.

تفاصيل صادمة عن وفاة ماثيو بيري

عُثر على ماثيو بيري فاقدًا للوعي في حوض الجاكوزي الخاص به في أكتوبر الماضي، ما شكّل صدمة لمحبيه، خصوصًا أنه كان معروفًا بروحه المرحة رغم معاناته الطويلة مع الإدمان، وهو أمر اعترف به في كتابه وعدد من اللقاءات التلفزيونية.

كان بيري يتناول الكيتامين تحت إشراف طبي لعلاج الاكتئاب، إلا أن الجرعات الزائدة قد تؤدي إلى الوفاة الفورية، مثل العديد من الأدوية التي تُستخدم في العلاج.

في العام الذي توفي فيه، انتكس بيري وعاد إلى دائرة الاكتئاب، مما جعله عرضة للاستغلال من قبل بعض الأطباء عديمي الضمير الذين استغلوا حالته.

دور الأطباء في مفاقمة حالته

بحسب التحقيقات، كان للطبيب سلفادور بلاسينسيا دور كبير في تفاقم إدمان بيري. وقد وُصف بلاسينسيا بأنه استغل حالة الممثل المرضية، وفقًا لما صرحت به آن ميلغرام من الوكالة الفيدرالية لمكافحة المخدرات.

عُثر المحققون على رسالة نصية كتبها بلاسينسيا في سبتمبر 2023 قال فيها: “أتساءل كم سيدفع هذا المعتوه”. وبعد وفاة بيري، حاول بلاسينسيا تزوير السجلات الطبية لتغطية أفعاله.

من المقرر أن يمثل بلاسينسيا أمام المحكمة في مارس، وقد أنكر جميع التهم الموجهة إليه. يواجه احتمال عقوبة بالسجن لمدة تصل إلى 120 عامًا.

تجارة الكيتامين والاتهامات الأخرى

كشفت التحقيقات عن دور جاسفين سانغا، تاجرة مخدرات معروفة في هوليوود بلقب “ملكة الكيتامين”. يُعتقد أنها باعت آخر عبوة كيتامين لماثيو بيري. نظرًا لسجلها الإجرامي، من المحتمل أن تواجه السجن مدى الحياة.

كما أظهر التحقيق أن أحد عملائها السابقين توفي بسبب جرعة زائدة من الكيتامين في عام 2019. تشمل المحاكمة أيضًا المساعد الشخصي لبيري وأحد الوسطاء.