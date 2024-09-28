جينيفر لوبيز “لن تسامح” بن أفليك وتصفه بـ”الأحمق وقاسي القلب”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: تهدد حرب الطلاق المشتعلة بين جينيفر لوبيز وبن أفليك بالانفجار في عداوة مفتوحة على الرغم من جهود الزوجين المنفصلين للعب دور لطيف من أجل أطفالهما، وفقًا لمصادر حصرية لموقع In Touch.

وشوهدت لوبيز (55 عامًا) وأفليك (52 عامًا) وهما يتبادلان الحديث المتوتر في فندق “بيفرلي هيلز” أثناء نزهة مع أطفاله صامويل (12 عامًا) وفين (15 عامًا)، وتوأمها البالغان من العمر 16 عامًا ماكس وإيمي، في 14 أيلول (سبتمبر). في مرحلة ما، بدت جاي لو متأثرة عاطفية بينما بدا بن ثابتًا وذو عيون فولاذية مثل شخصيته في “باتمان” (الرجل الوطواط).

وصرّح أحد المطلعين: “لن تتسبب جينيفر في أي مشكلة في الأماكن العامة، خاصة أمام أطفالهما، لكنها تشعر بالاستياء الشديد. لقد أوضحت أنها لن تسامح بن أبدًا لكونه أحمقًا قاسي القلب وتخليه عن الزواج بهذه الطريقة الوحشية”.

وأضاف: “الآن، يبدو أن هدنتهما غير المستقرة قد وصلت إلى نقطة الانهيار. لقد وافقت على اللعب بلطف ومحاولة إنهاء الأمور دون أي ألعاب نارية، لكن التوتر ملموس، خاصة عندما يقلب بن عينيه ويرفض قبول أي مسؤولية عن فشل الزواج”.

وتابع: “لقد أوضح بن بوضوح تام أنه لن يعود إلى جينيفر لوبيز، وهي غاضبة للغاية. لقد كانا يتشاجران خلف الكواليس حتى قبل هذا اللقاء الأخير، والذي سار بشكل سيء كما كان الجميع يخشون. كلما جف الحبر على أوراق الطلاق في وقت أقرب، كان ذلك أفضل للجميع”.

وانفصل النجمان بهدوء في وقت سابق من هذا العام، فانتقل بن إلى شقة مستأجرة بقيمة 100 ألف دولار شهريًا بالقرب من منزل حبيبته السابقة جينيفر جارنر. وفي تموز (يوليو)، أغلق حساب الضمان على منزل على الطراز الريفي الفرنسي بقيمة 20 مليون دولار في باسيفيك باليساديس، وتقدمت جينيفر رسميًا بأوراق الطلاق لإنهاء زواجهما العاصف الذي دام عامين في 20 أب (أغسطس).