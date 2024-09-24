نبيل الحلفاوي: لولا أمريكا والغرب لما تجرأت إسرائيل على العربدة في المنطقة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - معتز عباس:

علق الفنان نبيل الحلفاوي، على القصف الإسرائيلي الغاشم على بعض المدن بجنوب لبنان.

وكتب "الحلفاوي"، تغريدة عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "إكس": "لولا الحماية الأمريكية الغربية لما جرؤت إسرائيل على العربدة في المنطقة وشن حروب الإبادة بلا ضابط ولا رابط".

أعلن الجيش الإسرائيلي عن شن هجمات جديدة في جنوب لبنان، اليوم الاثنين، وذكر إنه ينفذ حاليا غارات على أهداف تابعة إلى حزب الله، في مناطق من جبل الريحان، وأطراف البرج الشمالي، وزبقين، وأطراف القاسمية، وزبقين، وأطراف كفر رمان، ومناطق في البقاع الشمالي.

اقرأ أيضا..

قلوبنا معكم.. بكلمات مؤثرة منى زكي تدعم لبنان بعد القصف الإسرائيلي

بالحجاب.. انهيار فيفي عبده حزنا على ضاضا نجل إسماعيل الليثي