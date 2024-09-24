حدث بالفن| وفاة فنان سوري وحريق يلتهم ديكور فيلم إلهام شاهين وأزمة سامو زين الصحية

محمد اسماعيل - القاهرة - إعداد- منى الموجي:

نشر موقع الخليج 365 يوم الاثنين 23 سبتمبر، عددا من الأخبار والموضوعات الفنية المتنوعة، بينها تصريحات النجمة هند صبري عن الموسم الثاني من "البحث عن علا"، حريق يلتهم ديكور فيلم النجمة إلهام شاهين الجديد في مدينة الإنتاج الإعلامي، النجمة منى زكي تدعم الشعب اللبناني، وفاة الفنان السوري محمود صفا، وغيرها من الموضوعات الفنية، التي نستعرض أبرزها في الصفحات التالية..

هند صبري لـ"الخليج 365": رحلة البحث عن الذات مستمرة و"علا" تواجه تحديات جديدة

قالت النجمة هند صبري، إن رحلة البحث عن الذات لا تكون مرة واحدة، فهي رحلة مستمرة، وهذا ما تعيشه بطلة الموسم الثاني من مسلسل "البحث عن علا" المقرر عرضه بعد أيام قليلة على منصة نتفليكس.

لقراءة الخبر اضغط هنا..

"صدمة دمرتنا كلنا".. فيفي عبده تنعى ضاضا الليثي وتوجه رسالة مؤثرة لأسرته

نعت الفنانة فيفي عبده الطفل رضا الليثي نجل الفنان إسماعيل الليثي الذي توفي قبل يومين.

إليكم التفاصيل..

"دمر ديكور فيلم إلهام شاهين".. 11 صورة وفيديو من حريق الحي الشعبي في مدينة الإنتاج الإعلامي

التهم حريق هائل الحي الشعبي في مدينة الإنتاج الإعلامي، والذي كان يضم ديكور فيلم "الحب كله" للنجمة إلهام شاهين، وذلك مساء الاثنين 23 سبتمبر.

لمشاهدة الصورة والفيديو اضغط هنا..

قلوبنا معكم.. بكلمات مؤثرة منى زكي تدعم لبنان بعد القصف الإسرائيلي

حرصت الفنانة منى زكي على دعم الشعب اللبناني في محنته التي يمر بها حاليا، بعد نزوح مئات المواطنين من الجنوب، بسبب اشتعال الصراع مع الاحتلال الإسرائيلي.

إليكم التفاصيل..

"كنت مبسوط مع أهلي".. أحمد سعد عن حفله الغنائي بمناسبة اليوم الوطني السعودي

نشر المطرب أحمد سعد صورًا جديدة من حفله الغنائي الأخير في مراسي الساحل الشمالي، وذلك ضمن احتفالات اليوم الوطني السعودي الـ94.

لقراءة الخبر اضغط هنا..

بعد إصابتها في الوجه.. أسماء أبو اليزيد تكشف تطورات حالتها الصحية

كشفت الفنانة أسماء أبواليزيد، تطورات حالتها الصحية بعد تعرضها للإصابة بحروق والتهابات في الوجه بسبب أشعة الشمس.

للتفاصيل اضغط هنا..

وفاة الفنان محمود صفا وزوجته.. والنقابة تنعيه

رحل الفنان السوري محمود صفا وزوجته، عن عالمنا مساء يوم الأحد، إثر تعرضهما لحادث سير أليم.

إليكم التفاصيل..

"سيني جونة لدعم إنتاج الأفلام" يعلن عن المشروعات المشاركة في الدورة السابعة لمهرجان الجونة

أعلن مهرجان الجونة السينمائي المشروعات المختارة للمشاركة في النسخة السابعة من سيني جونة لدعم إنتاج الأفلام، المنصة المخصصة لتطوير المشروعات ودعم الإنتاج المشترك للأفلام العربية، والتي تمتد فعالياتها ضمن الدورة السابعة من المهرجان في الفترة بين 25 إلى 31 أكتوبر 2024.

للتفاصيل اضغط هنا..

أول تعليق من سامو زين بعد تعرضه لأزمة صحية

وجه الفنان سامو زين، رسالة لكل من سأل عنه بعد تعرضه لأزمة صحية خلال الساعات الماضية ودخوله على إثرها أحد المستشفيات.

لقراءة الرسالة اضغط هنا..

إيمي سمير غانم توجه رسالة رثاء لوالديها: "كل شوية أقول إمتى أشوفكم؟"

وجهت الفنانة إيمي سمير غانم، رسالة رثاء لوالديها الراحلين الفنان القدير سمير غانم والفنانة القديرة دلال عبدالعزيز.

إليكم التفاصيل..