"ربنا يصبر أهله وأحبابه ".. فيفي عبده تنعى رضا إسماعيل الليثي بكلمات مؤثرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - معتز عباس:

حرصت الفنانة فيفي عبده على نعي رضا إسماعيل الليثي، الذي توفي أول أمس، إثر سقوطه من أعلى إحدى الشرفات.

ونشرت فيفي، صورة تجمع رضا بوالده ووالدته، عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام"، وعلقت: "الله يرحم الطفل رضا اسماعيل الليثي ويصبر قلب أمه وأبوه شيماء وإسماعيل يا رب، ويجعله شفيعا لكم يوم القيامة، ربنا يصبركم ويصبر كل أهله وأحبابه".

ودع المطرب الشعبي إسماعيل الليثي نجله برسالة مؤثرة عبر حسابه الرسمي على "فيسبوك" وقال: "ابني وابن عمري في ذمة الله".

وتم تشييع الجثمان الطفل رضا السبت الماضي، عقب خروجه من إحدى المستشفيات في محيط منطقة إمبابة.

وأقيم عزاء رضا إسماعيل الليثي أمس الأحد بمنطقة إمبابة وهي المنطقة التي يسكن بها المطرب إسماعيل الليثي، والذي شهد حضور عدد كبير من نجوم الفن لتقديم واجب العزاء.

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