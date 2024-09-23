محمد علي رزق يوجه رسالة للشامتين في حريق ديكور فيلم إلهام شاهين الجديد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - معتز عباس:

انتقد الفنان محمد علي رزق، الشامتين في اندلاع حريق بالحي الشعبي بمدينة الإنتاج الإعلامي، والذي التهم ديكور فيلم "الحب كله" للنجمة إلهام شاهين، مساء اليوم الاثنين 23 سبتمبر.

وكتب رزق، عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "خبر حريق بمدينة الإنتاج.. كمية ضحك على البوست لمجرد إنه فيلم بطولة إلهام شاهين، حضرتك مختلف مع قناعتها حضرتك مابتحبهاش تمام، أنت عارف كم الضرر الذي وقع على المنتج، حضرتك عارف كام فني كان في إنتظار بداية العمل عشان محتاج فلوس".

ووجه محمد علي رزق رسالة للشامتين، وكتب: "اتعلموا الأدب في المصايب يا جماعة، في المصايب بنواسي وبنقول ربنا يسترها، ربنا يعوضهم خير، لو حضرتك مش قادر اوي، اسكت، الشماتة دي حاجة حقيرة جدًا".

وكان حريق هائل التهم الحي الشعبي في مدينة الإنتاج الإعلامي، والذي كان يضم ديكور فيلم "الحب كله" للنجمة إلهام شاهين، وذلك مساء اليوم الاثنين 23 سبتمبر.

وعلق المنتج والمخرج شريف مندور على فيديوهات الحريق، وكتب "قدر الله وما شاء فعل، بعد أن انتهينا من ديكور فيلمنا الجديد (الحب كله) إخراج خالد الحجر وبعد فرش ديكور الشقق والحارة، قام حريق حالا بالقضاء على الحي الشعبي في مدينة الإنتاج الإعلامي، الحمد لله".

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