الشركة المنتجة لفيلم "أوراق التاروت" تؤكد العرض في موعده

ياسر رشاد - القاهرة - نفت الشركة المنتجة لفيلم "أوراق التاروت"، بطولة رانيا يوسف، الشائعات المتداولة حول إيقاف الفيلم وأكدت إلتزامها بعرضه في موعده المحدد.

وأوضحت الشركة في بيان رسمي أن الفيلم سيُعرض في دور السينما ليلة رأس السنة، دون أي تأجيل.

أكدت الشركة أن الرقابة على المصنفات الفنية لم تعترض على فيلم أوراق التاروت أو مشاهده، وأن ما أُشيع عن وجود مشاهد خادشة أو تتعلق بالخيانة الزوجية مع الكلب لا أساس له من الصحة، مؤكدة أنها مجرد محاولات لتشويه سمعة العمل.

وأشار المستشارأن الإعلاميان للشركة، مروة حسن وعبدالله طاهر، إلى أن الشركة ستتخذ الإجراءات القانونية ضد كل من يروج لهذه الأخبار المغلوطة.

وأضافا أن الشركة تلتزم بتقديم أعمال فنية تحترم القيم المجتمعية وتساهم في إثراء الثقافة السينمائية.

فيلم أوراق التاروت من تأليف معتز المفتي، ويشارك فيه نخبة من النجوم بينهم سمية الخشاب، رانيا يوسف، مي سليم، وعبد العزيز مخيون، ويخرجه إبرام نشأت، ومن المقرر عرضه في جميع دور السينما ليلة رأس السنة.