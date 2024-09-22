شكرا لقرائتكم خبر عن عمر كمال يحيي عدة حفلات في أمريكا شهر سبتمبر الجاري والان مع تفاصيل الخبر

يحيي المطرب عمر كمال عدة حفلات في أمريكا خلال شهر سبتمبر الجارى، بدأها بأمس الجمعة، ويستكمل تلك الحفلات بداية من يوم الخميس المقبل إلى يوم 29 سبتمبر.

وكشف مؤخرًا عمر كمال عن تقسيم أرباح المهرجانات بعد تنزيلها على قناة اليوتيوب الخاصة به، قائلاً: "حمو بيكا كان في الأول طماع.. وكنا بنتفق في الأول بين حمو وشاكوش كل واحد ينزل على قناة اليوتيوب الخاصة بيه مهرجان وهو ورزقه.. ولكن كبرنا والدنيا بقيت تمام".

وأضاف خلال حواره مع الإعلامية سالي عبد السلام، في سهرة خاصة من مدينة العلمين الجديدة المذاعة على شاشة القناة الأولى: "حمو بيكا لازم يمثل لأنه شبه طلعت زكريا، وأنا دمى واقف ومش مقبول في السينما خالص، وجربت أمثل ماكنتش حلو"، مضيفا: "مرة واحد شغال معايا في محل براويز قالى أنت لا صوت ولا شكل.. وخدت بكلامه مكتئب سنتين.. وناس كتير كسرت نفسى".