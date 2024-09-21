إياد نصار "نصاب" في ثالت حلقات مسلسل "ديبو"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

طرحت منصة "يانجو بلاي" الحلقة الثالثة من مسلسل "ديبو" الذي يقوم ببطولته الفنان محمد أنور، بمشاركة نخبة من النجوم.

شهدت الحلقة وقوع العديد من الأحداث المثيرة، من بينها ظهور الفنان إياد نصار، كضيف شرف.

جسد "نصار" خلال الحلقة دور نصاب يدعى "سعيد كلهم"، متخصص بالنصب على السيدات المسنات، وظهر وهو يحاول إقناع إحدى السيدات بالتنازل عن أملاكها له قبل الهرب معها للزواج بها من وراء أبنائها.

في نفس السياق، يظهر أبناء هذه السيدة بشكل مفاجئ ليدور شجار بينه وبينهم، ولم يتوقف إلا بعد ظهور عبدالمعبود، الذي يجسده الفنان رشدي الشامي، وتوالت الأحداث ليدور حوار أخر بينه وبين "ديبو" الذي يجسده محمد أنور.

يشار إلى أن مسلسل "ديبو"، الذي تنتجه شركة "S Productions" للمنتجة سالي والي، مكون من 12 حلقة يشارك في بطولتها بجانب محمد أنور، العديد من النجوم وضيوف الشرف أبرزهم زينة، مصطفى غريب، هالة فاخر، محمد محمود، إيمان السيد، سارة الشامي، أمجد الحجار، رشدي الشامي، أحمد عبدالحميد، محمد عبدالعظيم، الطفلة ريما مصطفى.

مسلسل "ديبو" من إخراج أحمد عبدالوهاب، وتأليف إيهاب بليبل، وتدور أحداث المسلسل في إطار تشويقي كوميدي حول شاب مستهتر يدعى "ديبو" يضطر للعمل في أحد الفنادق من خلال مكتب توظيف لسداد ديونه ليكتشف فيما بعد أنه خاص بالحيوانات لتنقلب الأحداث رأسا على عقب.