"بحبك يا حبيبي".. إميلي شاه تحتفل بذكرى ميلاد خطيبها مينا مسعود

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

حرصت الممثلة الهندية إميلي شاه الاحتفال بعيد ميلاد خطيبها الممثل الكندي ذو الأصول المصرية مينا مسعود الذي يوافق يوم 17 سبتمبر.

ونشرت إميلي صور جمعتها بخطيبها مينا مسعود عبر حسابها الرسمي على "انستجرام" واحتفلت بعيد ميلاده قائلة: "كل سنة وأنت طيب يا خطيبي، بحبك يا حبيبي"، وقام مينا مسعود بالرد عليها وقال: "شكرًا حبيبتي".

كشف مينا مسعود عن خطوبته رسميًا من إميلي شاه عبر مقطع فيديو نشره عبر خاصية الاستوري على حسابه "إنستجرام" بشهر مايو الماضي، وأعلن خطوبته خلال حواره مع مجلة "Hello" حيث تصدرا بوستر النسخة الديجيتال من المجلة.

وقامت الصفحة الرسمية للمجلة بنشر الخبر عبر حسابها الرسمي على نفس التطبيق وعلقت: "نجم فيلم علاء الدين مينا مسعود يعلن خطوبته على النجمة الهندية إميلي شاه، في لقاء حصري مع مجلتنا أعلن الثنائي المميز خطوبتهما عبر نشر صور مذهلة من جلسة التصوير الرسمية الأولى لهما كثنائي من اليابان، المكان الذي اختاره مينا لعرض الزواج على حبيبة عمره، وعبر مينا عن حماسه خلال اللقاء الحصري وقال شعرت أني أريد حقًا أن أتزوج هذه المرأة".

وانتهى مينا مسعود مؤخرًا من تصوير فيلمه الجديد "Wish You Were There" وسط مشاركة نخبة من نجوم هوليوود على رأسهم المخرجة الأمريكية جوليا ستايلز، والممثلة الأمريكية إزابيل فورمن، والمقرر عرضه تجاريًا خلال الفترة المقبلة، وتدور أحداث الفيلم في إطار رومانسي حول "شارلوت" التي تتخيل دخولها في علاقة رومانسية مع رجل من المستقبل يدعى "آدم" تمر العلاقة بالعديد من المواقف والتحديات.

وتعاقد "مينا مسعود" علي عدد من الأعمال السينمائية والمقرر طرحها تباعًا خلال الفترة المقبلة أبرزها الفيلم المصري "في عز الضهر" ويشاركه البطولة الفنانة إيمان العاصي، الفنان محمود حجازي، الفنانة ميرنا نور الدين، تأليف كريم سرور، إخراج مرقس عادل.

كما ينتظر بدء تصوير الجزء الثاني لفيلم "Aladdin" وهو النسخة الواقعية التي قدمها عام 2019 وكان تعاونه الأول مع شركة "ديزني" بطولة النجم الأمريكي ويل سميث وحقق إيرادات عالمية بلغت مليار و54 مليون دولار من ميزانية إنتاجية تقدر بـ 183 مليون.

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