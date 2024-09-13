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تعرف على إيرادات فيلم "عاشق" في يومين

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

استقبلت دور العرض السينمائي، أول أمس الأربعاء 11 سبتمبر، فيلم "عاشق" بطولة أحمد حاتم وأسماء أبو اليزيد، ليبدأ المنافسة على إيرادات شباك التذاكر.

وحقق الفيلم في يومه الثاني بـ"السينمات" إيرادا بلغ مليونا و375 ألفا و338 جنيها، ليصل إجمالي ما حققه في يومين 2 مليون و418 ألفًا و964 جنيها.

"عاشق" تأليف محمود زهران، إخراج عمرو صلاح، بطولة أحمد حاتم، أسماء أبو اليزيد، محسن محيي الدين، سامي مغاوري، وتطل من خلال هنا الزاهد كضيف شرف، والعمل من إنتاج أحمد السبكي.

جدير بالذكر أن الفنان أحمد حاتم عُرض له مؤخرًا مسلسل "عمر أفندي" والذي حقق نجاحا كبيرا، وشارك في بطولته: ، آية سماحة، مصطفى أبو سريع، محمد عبد العظيم، محمود حافظ، ومجموعة كبيرة من الفنانين.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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