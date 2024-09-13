بالصور.. سارة سلامة تتألق بإطلالة صيفية على البحر والجمهور يغازلها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - معتز عباس:

خضعت الفنانة سارة سلامة لأحدث جلسة تصوير خضعت لها مؤخرًا بجوار شاطئ البحر، لتنال إعجاب الجمهور.

ونشرت سارة، مجموعة صور لها عبر حسابها بموقع "انستجرام"، أثناء الاستمتاع بإجازة الصيف، وكتبت: "مساء النور".

وحازت الصور على إعجاب رواد "انستجرام"، وجاءت التعليقات، كالتالي: ""يجمالك بجد"، "اجمد واحدة في مصر"، "سندريلا من غير كلام"، "الجمال والجودة"، "انتي الكينج"، "مشوفتش جمال كده قبل كده".

يذكر أن سارة سلامة تشارك بعدد من الأعمال الفنية المقرر عرضها خلال الفترة المقبلة، أبرزها مسلسل "نقطة سوداء" ويشاركها البطولة الفنان أحمد فهمي، النجمة سوسن بدر، الفنانة ناهد السباعي، تأليف محمد محرز وأمين جمال، إخراج محمد أسامة، إلى جانب فيلم "خلي بالك من اللي جاي" وتشاركها البطولة الفنانة رانيا يوسف، تأليف حمدي يوسف، وإخراج عادل الأعصر.

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