"حتى الشرع لعبتوا فيه".. فريدة سيف النصر تنتقد تصريحات سعاد صالح الأخيرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - معتز عباس:

علقت الفنانة فريدة سيف النصر، على تصريح الداعية سعاد صالح أستاذ الفقه المقارن في جامعة الأزهر، والتي أكدت أنه من حق الزوج الحصول على تعويض مالي من زوجته نظير تقصيرها في حقه وحق بيته وأبنائه.

وكتب فريدة، عبر صفحتها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "لا مؤاخذه حضرتك طبعا ما الرجالة يدافعوا عن بعض، ماحدش يقوللي أنها ست وحاسه بمعاناة الستات، حتى الشرع لعبتوا فيه آخر الزمان فعلا".

وصرحت الدكتورة سعاد صالح في أحد البرامج التلفزيونية على فضائية "صدى البلد"، قائلة: "الزوج لو طلب من زوجته العاملة تعويض مالي نظير تقصيرها في حقه وحق بيته وأبنائه، يجب على الزوجة إعطاءه هذا التعويض من باب الرضا والفضل والإحسان وليس من باب الإجبار".

وكانت فريدة سيف النصر شاركت ببطولة مسلسل العتاولة، الذي ضم نخبة من نجوم الدراما التليفزيونية وهم أحمد السقا، طارق لطفي، مي كساب، زينة، باسم سمرة، نهى عابدين، تأليف هشام هلال.

على جانب آخر انضمت الفنانة فيفي عبده، لفريق عمل الجزء الثاني من مسلسل "العتاولة" بدلًا من الفنانة فريدة سيف النصر، والمقرر عرضه ضمن موسم دراما رمضان القادم.

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