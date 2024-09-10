كارول سماحة تطرح ألبوم “مختلفة”.. ثورة فنيّة من لبنان إلى العالم

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: بعد سنوات من التحضيراتِ لم تخلُ من الاصدارات المنفردة التي حققت نجاحاتٍ كبيرة مثل “شكراً، فوضى، نسخة مني، وإضحك يا قلبي”، أطلقت النجمة اللبنانية كارول سماحة ألبومها الجديد “مختلفة” من إنتاجها الخاص.

يتضمن الألبوم 14 أغنية أشرفت كارول سماحة على أدقِ تفاصيلِها وتعاونت فيها مع عددٍ كبيرٍ من الشعراء، الملحنين والموزّعين كما شاركت في كتابة وتلحين 7 أغنيات منها. فكان الألبوم مزيجًا موسيقيًا منوعًا غنّت فيه الحب، الهجر، الكبرياء، الشوق، وغيرَها من الحالات والمواضيع الحياتيّة اليوميّة باللهجتين اللبنانية والمصرية.

اختارت كارول سماحة أن يحمل ألبوم “مختلفة” طابعًا مميّزاً من خلال Lyrics Videos لجميعِ الأغنيات من تصميم وتنفيذ H Media Solutions، اختارت لها إطلالات بألوان نابضة بالحياة وتصاميم أنيقة ومختلفة.

وفي إطار مواكبتها للتطوّر في مجال التوزيع الرقمي للموسيقى، جرى العمل على خطّة طرح للألبوم تسمح لكل المستمعين التمتع بكل أغنياته منذ اللحظة الأولى لإطلاقه، وتم تقديم العمل بطريقة عصريّة وشاملة.

أحدثت كارول سماحة ثورة عبر المنصات المختلفة، إذ حققت الأغنيات الجديدة تفاعلاً كبيراً منذ طرح الألبوم. كما انهالت التعليقات من كل حدب وصوب مثنيين على جرأة كارول في أن تنتج ألبوماً كاملاً في زمن فني يقتصر على الأعمال المنفردة أو الـ singles لكنها أصرت أن تستمر في تراكم الألبومات من أجل أرشيفٍ فني يليق بالمكتبة الموسيقية العربية والتاريخ الفني المعاصر. هذا بالاضافة إلى الجرأة في اختيار المواضيع والألوان الغنائية المعاصرة حيث أكّدت كارول سماحة مرة جديدة أنها نجمة متلونة بكل ألوان الإبداع وفنانة ذكية عرفت كيف- وخلال مسيرة طويلة ومشرّفة- أن تجدد نفسها وتلامس الاستثنائية من كل جوانبها.

جاءت أغنيات ألبوم “مختلفة” على النحو التالي:

– “غنوا لحبيبي”: كلمات كارول سماحة، ألحان شريف بدر وتوزيع هاني يعقوب وميكس وماستر إيلي بربر

– “نفس”: كلمات وألحان كارول سماحة، توزيع ألكسندر ميسكيان وميكس وماستر إيلي بربر

– “أجمل سنين”: كلمات تامر حسين، ألحان إسلام زكي، توزيع ألكسندر ميسكيان وميكس وماستر إيلي بربر

– “كتير بخاف”: كلمات وألحان نبيل خوري، توزيع وميكس سليمان دميان، وماستر إيلي بربر

– “حالة تخدير”: كلمات وألحان كارول سماحة، توزيع ألكسندر ميسكيان وميكس وماستر إيلي بربر

– “مختلفة”: كلمات وألحان كارول سماحة، توزيع ألكسندر ميسكيان وميكس وماستر إيلي بربر

– “حبيبي سلام”: كلمات تامر حسين، ألحان إسلام زكي، توزيع جورج قسيس، ميكس روجيه أبي عقل، ماستر إيلي بربر

– “خبيني بشنطة”: كلمات كارول سماحة، ألحان Bojan Vasic، توزيع ألكسندر ميسكيان وميكس وماستر إيلي بربر

– “بقيت أسد”: كلمات أحمد المالكي، ألحان بلال سرور، توزيع تميم وميكس وماستر إيلي بربر

– “بتعقد”: كلمات وألحان كارول سماحة، توزيع جورج قسيس وميكس وماستر إيلي بربر

– “طب بعدين”: كلمات عمر سامي، ألحان إسلام زكي، توزيع سليمان دميان، ميكس روجيه أبي عقل وماستر إيلي بربر

– “وقت الحب”: كلمات سليم عساف، ألحان Bojan Vasic، توزيع ألكسندر ميسكيان وميكس وماستر إيلي بربر

بالإضافة إلى أغنية “بوسة” كلمات تامر حسين، ألحان شريف بدر، توزيع هاني يعقوب وميكس وماستر إيلي بربر وتسجيل أكرم عادل، وأغنية “إضحك يا قلبي”: كلمات كارول سماحة، ألحان محمد يحيى، توزيع أمين نبيل، وميكس وماستر إيلي بربر وتسجيل أكرم عادل.

وتم تسجيل أغنيات ألبوم “مختلفة” في استوديو هادي شرارة وبإشراف موسيقي لـ إيدي جزرا.

للإستماع إلى ألبوم “مختلفة كاملاً من هنا