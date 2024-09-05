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عمرو الفقي يشارك في تشييع جثمان والد طارق وأحمد الجنايني

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القاهرة - سامية سيد - حرص عمرو الفقي الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية على المشاركة في تشييع جثمان يحيى الجنايني، والد المنتجين طارق وأحمد الجنايني، والتي أقيمت ظهر اليوم من مسجد الشرطة بالشيخ زايد.

كما حضر الجنازة عدد من نجوم الوسط الفني، أبرزهم: أشرف زكي، أحمد داود، صبري فواز، والفنان أحمد طارق نور والفنان محمد فراج والفنان هشام ماجد.

وكان طارق الجنايني أعلن عن وفاة والده يحيى الجنايني، من خلال حسابه بموقع فيس بوك، حيث كتب، "يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي" توفى إلي رحمة الله والدي الغالي الحاج يحيى الجنايني.

وأضاف طارق:" يتم تشييع الجنازة الخميس 5 سبتمبر بعد صلاة الظهر من مسجد الشرطة بالشيخ زايد والدفن في مقابر العائلة ب 6 أكتوبر، طريق الواحات ويقام العزاء إن شاء الله الأحد ٨ سبتمبر بعد صلاة المغرب في مسجد الشرطة بمدينة الشيخ زايد إِنَّا لِلّهِ وَإِنَّـا إِلَيْهِ رَاجِعونَ".

عمرو الفقي
عمرو الفقي

 

 

أحمد الشامي
أحمد الشامي

 

أحمد داوود
أحمد داوود

 

الدكتور أشرف زكي
الدكتور أشرف زكي

 

الدكتور عمرو الليثي
الدكتور عمرو الليثي

 

الفنان صبري فواز
الفنان صبري فواز

 

الفنان ماجد الكدواني
الفنان ماجد الكدواني

 

جانب من الجنازة
جانب من الجنازة

 

جنازة والد المنتجين طارق وأحمد الجنايني
جنازة والد المنتجين طارق وأحمد الجنايني

 

صفي الدين محمود وصبري فواز
صفي الدين محمود وصبري فواز

 

طارق الجنايني
طارق الجنايني

 

عمرو الفقي الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية (1)
عمرو الفقي الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية

 

عمرو الفقي الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية (2)
عمرو الفقي الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية 

 

عمرو الفقي الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية (3)
عمرو الفقي الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية (3)

 

كزبرة ونور النبوي
كزبرة ونور النبوي

 

ماجد الكدواني
ماجد الكدواني

 

محمد سلام وطارق الجنايني (2)
محمد سلام وطارق الجنايني (2)

 

محمد سلام وطارق الجنايني (3)
محمد سلام وطارق الجنايني (3)

 

محمد شاكر خضير
محمد شاكر خضير

 

محمد فراج
محمد فراج

 

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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