مسلسل محارب الحلقة 18.. نرمين الفقى تغدر بأحمد زاهر.. والرداد يصل لطرف خيط براءته

القاهرة - سامية سيد - شهدت الحلقة الثامنة عشر من مسلسل "محارب" الذي يعرض على قناة CBC فى تمام الساعة 9:00 مساءً، ضمن مسلسلات رمضان 2024، ظهور نية نرمين الفقي للغدر بالمحامي حسام (أحمد زاهر) لاختلافه معها في الحلقات السابقة.

ويجلس محارب على قهوة شعبي منتظرا صابر الغفير، وعندما يظهر يتشاجر معه لأنه كان سبب في إدانته بشهادة الزور بقضية القتل المدان فيها مع رجل الأعمال العزازي.

وتزور منال شقيقها إبراهيم ليسألها ضابط المباحث عن مكان عزيز محارب، وتأكيده لها أن هروبه يدينه أكثر ولا يحميه.

يعرض مسلسل محارب بطولة حسن الرداد على قناة CBC فى تمام الساعة 9:00 مساءً والإعادة الأولى 5:15 فجرًا والإعادة الثانية 3:45 عصرًا، ويعرض على CBC دراما في تمام الساعة 10:30 مساء، والإعادة في تمام الساعة 1:30 مساء، وذلك ضمن مسلسلات رمضان 2024.

ويشارك فى بطولة مسلسل محارب عدد كبير من الفنانين: أحمد زاهر، ماجد المصرى، ناهد السباعى، نرمين الفقى، منة فضالى، تامر عبد المنعم، ملك أحمد زاهر، سلوى عثمان، عابد عنانى، نور محمود، أحمد عنان، كريم العمرى، سماء إبراهيم، عفاف شعيب، غفران محمد، محمود الليثى، محمود عمرو محمود ياسين، حسن عيد.

