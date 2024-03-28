شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل صدفة الحلقة 18.. خالد الصاوى يعترف بظلمه لابنته ريهام حجاج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الحلقة الثامنة عشرة من مسلسل صدفة، بطولة النجمة ريهام حجاج، الكثير من الأحداث، حيث تحدث فؤاد- خالد الصاوي، إلى إحدى السيدات الذي يجلس معهن في البار، وحكى لها عن كل ما حدث مع أولاده، وزوجته، وهو حزين، واعترف لها كذلك أنه لا يملك أي أصدقاء في حياته، فسألته هل هو ظلم أحدا في حياته أو قام بشيء خطأ، وهنا اعترف لها فؤاد أنه ظلم ابنته صدفة - ريهام حجاج .

وكانت قد بدأت الحلقة الثامنة عشرة من مسلسل صدفة ، بطولة النجمة ريهام حجاج ، بطرد فؤاد – خالد الصاوي ، لمعتز- فراس سعيد ، والذي أتى للتقدم لابنته منار، وحينها انهالت منار عليه بالاتهامات ، وأنه السبب في كل ماجرى لها ، وكاد فؤاد أنه يضربها لولا أن قامت أمها – سلوى خطاب ، بمنعه ، وأهانته منار وقالت له إنه أصبح صغيرا في عينيها بعدما سمعت حديثه مع أمها وعرفت كل شيء .

مسلسل صدفة يعرض ضمن مسلسلات رمضان 2024، وتدور أحداثه في إطار اجتماعي كوميدي وملىء بالإثارة والتشويق حول الفتاة "صدفة" مدرسة التاريخ والتي تتعرض لصدفة ما تغير مجري حياتها رأسا على عقب.كما يناقش المسلسل قضايا المراهقين وطلاب المدارس الثانوي تحديدًا والمشاكل الاجتماعية التي يمر بها هؤلاء المراهقون وعلاقتهم بمدرسيهم.

مسلسل صدفة بطولة ريهام حجاج، ويشارك بجانبها كل من خالد الصاوى، عصام السقا، سلوى خطاب، رحاب الجمل، رشدى الشامى، فراس سعيد، نور إيهاب، ميار الغيطى، عمرو صحصاح، تامر يسرى، عبير منير، سليم الترك، رباب ممتاز، وردشان مجدى، علاء خالد وهشام منصور، وتأليف أيمن سلامة وإخراج سامح عبد العزيز



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