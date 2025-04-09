شكرا لقرائتكم خبر عن "بيكسل فيد" تبرز كبديل غير مركزي لـ"إنستغرام" مع تركيز على الخصوصية والان مع التفاصيل

في ظل التحولات الكبيرة التي شهدتها وسائل التواصل الاجتماعي، برزت منصة "بيكسل فيد" كبديل مفتوح المصدر وغير مركزي لـ"إنستغرام"، مقدمة تجربة مشاركة صور خالية من الإعلانات.

تقدم "بيكسل فيد" نموذجًا مختلفًا يعتمد على بروتوكول "أكتفيتي بوب"، مما يتيح للمستخدمين مشاركة الصور بشكل يركز على الخصوصية، بعيدًا عن جمع البيانات التجارية التي تميز منصات مثل "إنستغرام".

تسعى المنصة إلى إعادة تعريف تجربة وسائل التواصل الاجتماعي، حيث يمكن للمستخدمين التحكم في إعدادات الخصوصية، واختيار الخوادم التي تتعامل معها، مما يجعلها خيارًا جذابًا للمستخدمين الذين يشعرون بالقلق من مشاكل تتعلق بالخصوصية.

بدلاً من الاعتماد على الخوارزميات لتحديد المحتوى المقدم، تقدم "بيكسل فيد" عرضًا زمنيًا للمنشورات، مما يوفر للمستخدمين تجربة أكثر طبيعية وشفافية. يتيح ذلك الحفاظ على الاتصال المباشر مع المحتوى الأصلي دون تدخلات تجارية.

بينما لا تزال "إنستغرام" تسيطر على سوق وسائل التواصل الاجتماعي، تظهر "بيكسل فيد" كخيار واعد للمستخدمين الباحثين عن بدائل تحترم خصوصياتهم وتقدم لهم بيئة خالية من الضغوط التجارية.

وتعتبر هذه المنصة فرصة للمصورين والفنانين الذين يسعون إلى مساحة آمنة لنشر أعمالهم. وقد تصبح بديلًا حقيقيًا في حال نجاحها في ضرورة تحسين المزايا وجذب جمهور المهتمين بالخصوصية.