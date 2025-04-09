شكرا لقرائتكم خبر عن بشرى سارة لسكان صنعاء قريبًا والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أكد الصحافي نسيم البعيثي أن العاصمة صنعاء على موعد مع "فجر جديد"، وأن حالة الحزن والبؤس والفقر التي تخيم على المدينة منذ سنوات ستزول قريبًا، وأن راية الجمهورية ستعود لترتفع في كل شوارعها وأزقتها.

وقال البعيثي ان "ستنتصر الجمهورية، وسيتحرر الوطن من المشروع الطائفي والإيراني، وستشرق شمس الحرية من جديد على صنعاء وكل مدن اليمن".

وأشار إلى أن "الأمل لا يزال حيًا في قلوب اليمنيين"، وأن "صمود مأرب وعدن وتعز وإب والضالع والبيضاء يمثل جسدًا واحدًا لمشروع وطني جامع"، مضيفًا: "حضارة مأرب، ومدنية عدن، وثقافة تعز، وصبر إب، كلها تشكل وعدًا بيمن جديد".

واختتم البعيثي رسالته بتفاؤل قائلاً: "صباح الخير يا صنعاء.. الفرج قريب، والنصر أقرب مما نتصور".