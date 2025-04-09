شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على الحصيلة الأولية لعدد الضحايا الذين سقطوا نتيجة قصف الطيران والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - اعلنت مليشيا الحوثي عن الحصيلة الأولية لعدد الضحايا الذين سقطوا نتيجة قصف الطيران الليلة بمحافظة الحديدة واكدت وزارة الصحة عن سقوط اثنين قتلى و13 جريحا في حصيلة أولية للقصف الأمريكي على مدينة مقبل السكنية في مدينة الحديدة

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