أبدأ يومك بهذا المشروب. . وتمتع بصحة ونشاط

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عدن - ياسمين التهامي - بدء يومك بمشروبات صحية غنية بالعناصر الغذائية لا يساعدك فقط على أن تصبح نشيطًا وحيويًا، بل له أيضًا تأثير إيجابي على صحتك العامة، شرب المشروبات المنعشة مثل القرفة والشمر له فوائد عديدة، وهذا المزيج القوي يعمل بشكل أفضل عندما يتم تناوله في الصباح الباكر على معدة فارغة، بحسب موقع تايمز ناو. الفوائد الصحية لشرب القرفة والشمر يساعد على الهضم القرفة والشمر فعالان للغاية في تحسين الهضم. يساعد هذا المشروب على استرخاء عضلات الجهاز الهضمي، ويقلل من تكوّن الغازات والانتفاخ وعسر الهضم. وقد استُخدم الشمر لآلاف السنين كمليّن موثوق. يساعد ماء الشمر والقرفة أيضًا على تقوية بطانة الأمعاء، ويمكن استخدامه لعلاج أعراض التهاب الأمعاء. تساعد القرفة على تحفيز الإنزيمات الهضمية، مما يضمن هضمًا وامتصاصًا أكثر سلاسة للطعام. ينظم سكر الدم ماء الشمر والقرفة رائع لتنظيم مستويات السكر في الدم، خاصةً لمرضى السكري. ووفقًا للخبراء، يحتوي الشمر على الأنيثول، وهو عنصر أساسي في خفض مستويات السكر في الدم، مع الحماية من تلف الكلى والكبد والعين الناتج عن هذا المرض المُنهك. كما أن القرفة تعمل بطريقة تُشبه الأنسولين - الهرمون المسؤول عن نقل السكر من مجرى الدم إلى الأنسجة. يعزز فقدان الوزن ويُشاع أيضًا أن مشروب الشمر والقرفة يساعد في إنقاص الوزن، وقد ربطت العديد من الدراسات بين تناوله وفقد الدهون أو انخفاض محيط الخصر. يقلل الالتهاب ويحسن صحة القلب تُقلل المركبات الموجودة في كلٍّ من القرفة والشمر من علامات الالتهاب، وهو السبب الجذري للعديد من الأمراض المزمنة، بما في ذلك أمراض القلب. كما يُساعد على تنظيم ضغط الدم، ويُخفّض ضغط الدم المرتفع، بالإضافة إلى خفض مستويات الدهون الثلاثية والكوليسترول الضار (LDL) لدى بعض الأشخاص. علاوة على ذلك، فإن كل من القرفة واليانسون يزيدان مستويات البروتين الدهني عالي الكثافة(الكوليسترول الجيد)، والذي يساعد على تحسين صحة قلبك عن طريق إزالة الكوليسترول الزائد من الأوعية الدموية. تحتوي القرفة، على وجه الخصوص، على كميات كبيرة من الكومارين الطبيعي، وهي مجموعة من المركبات التي تساعد على منع تضيق الأوعية الدموية وتوفر حماية من جلطات الدم، مع ذلك، فإن الإفراط في تناول الكومارين قد يُضعف وظائف الكبد ويزيد من خطر النزيف، لذا احرص على تناول القرفة باعتدال. يخفف آلام الدورة الشهرية لجميع النساء اللواتي يعانين من آلام الدورة الشهرية أو عسر الطمث، بدلاً من الاعتماد على الأدوية والمسكنات، جربي تناول مشروبات القرفة والشمر صباحاً. وفقاً للدراسات، يُخفف الشمر من تقلصات الرحم، وهو ما يُسبب الألم الذي تُبلغ عنه النساء المصابات بعسر الطمث. يحارب العدوى تحتوي القرفة واليانسون على خصائص قوية مضادة للبكتيريا والفطريات - وكلها مهمة لتعزيز مناعتك وإبعاد العدوى. يقول الخبراء إن سينامالديهيد - المكون النشط الرئيسي في القرفة - يمنع نمو أنواع مختلفة من البكتيريا والفطريات والعفن. وتشمل هذه أيضًا:المكورات العنقودية،السالمونيلا، وبكتيريا الإشريكية القولونية ، التي قد تُسبب أمراضًا للإنسان. كما تُقلل خصائص القرفة المضادة للبكتيريا من رائحة الفم الكريهة وتمنع تسوس الأسنان.

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