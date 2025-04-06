شكرا لقرائتكم خبر عن شرطة الرياض تقبض على 18 وافدًا يمنيًا و3 مواطنين لقيامهم بهذي الجريمة الخطيرة "شاهد" والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أعلنت شرطة منطقة الرياض عن تنفيذ عملية أمنية ناجحة أسفرت عن القبض على 18 وافدًا يمنيًا و3 مواطنين، بتهم انتحال صفة رجال الأمن وارتكاب جرائم سرقة استهدفت المارة والمنازل، مستخدمين مركبات مجهزة بتجهيزات أمنية لإيهام الضحايا.

ووفقًا للجهات الأمنية، فإن أفراد العصابة كانوا يعتمدون على أساليب التمويه والتخويف لتنفيذ جرائمهم، مما صعّب من عملية التعرف عليهم.

وجاءت عملية ضبطهم بعد تحريات دقيقة وجهود مكثفة، حيث تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم، وإحالتهم إلى الجهات المختصة لاستكمال التحقيقات واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم.



