شكرا لقرائتكم خبر عن ضاع عمرنا واحنا منعرفش.. ما هو سبب وجود ملصقات صغيرة على الفواكه؟ أخيراً عرفنا والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - فكرت يومًا عن سبب وجود هذه الملصقات الصغيرة على الفاكهة في محلات البقالة؟، حيث أن هذا الأمر لا يقتصر على وجود “الباركود” فحسب، بل تحتوي هذه الملصقات أيضاً على رمز آخر يحمل معلومات أخرى عن الفاكهة المفضلة لديك. سبب وجود ملصقات صغيرة على الفواكه توضع ملصقات صغيرة على معظم الفواكه والخضراوات المتوفرة في الأسواق، وغالباً ما نقوم بإزالتها بعد الشراء دون أن نعرف أو نهتم بالمعلومات الموجودة عليها، إلا أن ما لا يعلمه كثير من الناس هو أن هذه الملصقات تحتوي على معلومات مهمة، فالأرقام الموجودة عليها لا تشير إلى سعر المنتج، بل تكشف عن جودته وطريقة زراعته. وفي هذا الإطار، كشف الناشط Joshua Bollum المعنى السري وراء الرموز التي توجد على الفاكهة، في مقطع مصور حصد 3 ملايين مشاهدة، وفقًا لـ صحيفة “ذا صن”.تخبرك كيف تزرع؟ وأشار إلى أن تلك الملصقات الصغيرة تكشف لنا في الواقع كيف تزرع الفاكهة، وأضاف قائلاً إنه لا يحب تجاهله لأن الرموز يمكن أن تخبرنا بمدى الحصول على الفاكهة بشكل طبيعي، مشيرًا إلى أن الملصقات إما أنها ستكون مكونة من أربعة أرقام أو خمسة أرقام، في حال أمعنت النظر فيها. هل استخدمت المبيدات؟ وأوضح إن تلك الأرقام تشير إلى أشياء محددة، حيث أن الرمز المكون من أربعة أرقام على سبيل المثال يعني أنه تمت زراعته بمبيدات الآفات، بينما إذا كان الملصق مكونا من خمسة أرقام والذي يبدأ بالرقم 8 يعني أنه عدّل وراثياً، فيما الرمز المكون من خمسة أرقام والذي يبدأ بالرقم 9، يعني في العادة أنه معتمد عضوياً.

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