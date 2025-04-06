شكرا لقرائتكم خبر عن يفوق الخيال".. علماء يكتشفون دبورًا من العصر الطباشيري محفوظا بعنبر والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - - وفقًا لبحث جديد، طوّر دبور طفيلي اكتشف حديثًا، كان يطنّ ويطير بين الديناصورات قبل 99 مليون عام، آلية غريبة لاصطياد المخلوقات الأخرى وإجبارها على حماية صغارها من دون قصد. فقد درس علماء الحفريات 16 عينة من هذا النوع من الدبور الصغير المحفوظ في العنبر، يعود تاريخه إلى العصر الطباشيري، اكتُشف سابقًا في ميانمار. وأفاد الباحثون بمجلة BMC Biology الخميس، أن هذا النوع من الدبابير Sirenobethylus charybdis،كان مجهولًا سابقًا، وله هيكل يشبه فخ فينوس على بطنه، ما يسمح له باحتجاز حشرات أخرى.وقال لارس فيلهلمسن، المؤلف المشارك في الدراسة، وخبير الدبابير، وأمين متحف التاريخ الطبيعي في الدنمارك بكوبنهاغن: "عندما نظرت إلى العينة الأولى، لاحظت هذا التمدد عند طرف البطن، وظننت أنها فقاعة هواء. من الشائع رؤية فقاعات هواء حول العينات في العنبر".ثم نظرتُ إلى بعض العيّنات الأخرى، وعدت مجددًا إلى العينة الأولى. كان هذا التمدد في الواقع جزءًا من الحيوان. وخلُص فيلهلمسن وزملاؤه من جامعة كابيتال نورمال في بكين، إلى أن الهيكل كان متحركًا لأنه حُفظ في مواضع مختلفة على عينات مختلفة. وأوضح فيلهلمسن: "أحيانًا يكون الغطاء السفلي، كما نسميه، مفتوحًا، وأحيانًا مغلقًا. من الواضح أنه كان هيكلًا متحركًا، والهدف من استخدامه الإمساك بشيء ما".

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