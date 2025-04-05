شكرا لقرائتكم خبر عن صحفي يمني يكشف تفاصيل الغارة التي نشرها ترامب والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - كشف الصحفي اليمني محمود العتمي تفاصيل دقيقة عن الغارة الجوية التي نشر الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب تسجيلًا لها على حسابه في منصة “تروث سوشيال”، والتي قال إنها استهدفت مجاميع حوثية كانت تخطط لهجوم بحري.

وأوضح العتمي في تغريدة على صفحته بمنصة إكس رصدها يافع نيوز، أن الغارة وقعت في منطقة الجبلية الساحلية غرب مديرية التحيتا بمحافظة الحديدة، واستهدفت عناصر من مليشيا الحوثي أثناء زيارة عيدية أجراها وفد أمني تابع للجماعة للمقاتلين المتمركزين قرب خطوط التماس مع القوات المشتركة في الساحل الغربي.

وأكد العتمي أن الغارة أسفرت عن مقتل أكثر من 50 عنصرًا من الحوثيين، من بينهم نائب المشرف الأمني للمليشيا في الحديدة، ما يمثل واحدة من أعنف الضربات التي تلقتها الجماعة في الفترة الأخيرة.

وتأتي هذه العملية ضمن سلسلة ضربات جوية أميركية تستهدف قدرات الحوثيين العسكرية، ردًا على تهديداتهم المستمرة للملاحة الدولية في البحر الأحمر وخليج عدن