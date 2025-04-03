شكرا لقرائتكم خبر عن مليشيا الحوثي تلجأ لهذه الحيلة الجديدة لخداع أنصارها استباقًا لمقتل قياداتها والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - كشف مصدر صحفي عن لجوء مليشيا الحوثي، إلى تصوير تصريحات لعدد من قياداتها، استباقًا لمقتلهم.

ونقل الصحفي "فارس الحميري" عن مصادر خاصة قولها إن عددًا من قيادات مليشيا الحوثي سجلوا فيديوهات يتحدثون من خلالها عن فشل "العدوان الأمريكي الإسرائيلي" على اليمن.

وأوضح الحميري، أنه وخلال هذه التسجيلات يتم ذكر تواريخ مستقبلية (بالهجري والميلادي) على سبيل المثال (اليوم الجمعة 9 مايو 2025) أو (اليوم الثلاثاء 10 يونيو 2025).

وأشارت المصادر إلى أنه تم تصوير الفيديوهات في مناطق مختلفة بالعاصمة صنعاء ومحافظات أخرى بعضها في أماكن عامة ومرافق حكومية وخدمية وأخرى أثناء زيارات ميدانية.

يأتي ذلك مع بدء الولايات المتحدة الأمريكية، عمليات نوعية ضد قيادات مليشيا الحوثي، حيث استهدفت خلال اليومين الماضيين ثلاث مركبات، في صنعاء وحجة وصعدة، على متنها قيادات حوثية.