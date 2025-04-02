شكرا لقرائتكم خبر عن اعتقال شيخ في عدن بسبب "واتس آب" والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قدمت قوات المجلس الانتقالي المدعوم إماراتيا ، على اعتقال شخصية اجتماعية في عدن جنوبي اليمن ، بسبب تحميله رئيس المجلس عيدروس الزبيدي مسؤولية تدهور الاوضاع في المدينة . وقالت مصادر إن طقمين للحزام الأمني اقتحمتا منزل الشيخ أنيس الجردمي في مديرية البريقة واقتادته إلى مكان مجهول ، بسبب تسجيله رسائل صوتية وتوزيعها على مجموعات في تطبيق ( واتس آب ) انتقد فيها المجلس الانتقالي ورئيسه عيدروس الزبيدي ، وحملهما مسؤولية التدهور في عدن على كافة الاصعدة . مشيرة إلى ان اعتقال الجردمي هو الثاني خلال شهرين ، حيث تعرض منزله في فبراير الماضي للمداهمة وتم سجنه بسبب انتقاداته للانتقالي وممارساته المناطقية والعبثية في عدن

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