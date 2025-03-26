شكرا لقرائتكم خبر عن الحـوثي يقوم بأمر لايصدق داخل مساجد صنعاء قبل الأذان والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - افاد سكان ان جماعة الحوثي قامت ببث بيانا عسكريا عبر مساجد ‎صنعاء قبل دقائق من أذان فجر اليوم الأربعاء

وأكد السكان ان هذا الفعل الذي قام به الحوثي لم يسبقهم فيه احد

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