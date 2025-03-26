شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل : البيت الابيض يصدر اعلان خطير بخصوص الهجمات العسكرية على الحوثيين والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أكد البيت الأبيض، اليوم، أن الهجمات العسكرية ضد الحوثيين في اليمن ستتواصل، ردًا على تهديداتهم المستمرة للملاحة الدولية في البحر الأحمر.

وأشار المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأميركي إلى أن الولايات المتحدة وحلفاءها سيواصلون استهداف القدرات العسكرية للحوثيين، بهدف الحد من هجماتهم على السفن التجارية وناقلات النفط.

يأتي هذا التصعيد بعد سلسلة من الضربات الجوية التي نفذتها القوات الأميركية والبريطانية ضد مواقع تابعة للحوثيين، في إطار جهود تأمين حركة التجارة البحرية ومنع تهديدات الجماعة المدعومة من إيران.



