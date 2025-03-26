شكرا لقرائتكم خبر عن مستشار الأمن القومي الأمريكي يخرج عن صمته ويعلن انه المسؤول عن تسريب خطة ضرب الحوثيين في اليمن "شاهد" والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أعلن مستشار الأمن القومي الأمريكي، المقرب من ترامب، مايك والتز، الثلاثاء، تحمّله “كامل المسؤولية” عن الخرق الأمني الفاضح الذي حصل جرّاء ضمّ صحافي عن طريق الخطأ إلى مجموعة مراسلة سريّة للغاية ناقش خلالها عدد من كبار المسؤولين شنّ غارات ضدّ الحوثيين في اليمن.

وقال والتز لشبكة “فوكس نيوز” في أول مقابلة له منذ انفجرت هذه الفضيحة “أتحمّل المسؤولية كاملة. أنا من أنشأ هذه المجموعة” على تطبيق سيغنال للمراسلة، مرجّحا أن يكون قد حفظ رقم هاتف الصحافي على هاتفه وهو يظنّه شخصا آخر.

وقبل أيام، كشفت مجلة ذي أتلانتيك الأميركية عن تسريب خطط عسكرية سرية للجيش الأميركي بعدما أرسل وزير الدفاع بيت هيغسيث، بطريق الخطأ، رسالة نصية تتضمن تفاصيل دقيقة حول عملية عسكرية مرتقبة ضد مواقع الحوثيين في اليمن إلى رئيس تحرير المجلة جيفري غولدبرغ.

الحادثة التي أثارت زوبعة من الجدل السياسي والإعلامي في واشنطن تسلط الضوء على المخاطر المرتبطة باستخدام تطبيقات المراسلة التجارية لنقل معلومات حساسة ذات طابع استراتيجي.