شاهد بالـ"صور" تعرض طفل للاغتصاب حتى اصيب بغيبوبه وشلل ودعوات للقبض على الجناة

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عدن - ياسمين التهامي - �عرض طفل للاغتصاب حتى اصيب بشلل وغيبوبة من قبل ذئاب بشرية

وبحسب مصادر فان المغتصبين بعد جريمتهم قاموا برمي الطفل الى الشارع قبل ان يتم اسعافه حيث اصيب بشلل وغيبوبه

ودعا ناشطون الى تحرك حكومي بالمخا للقبض على الجناة.



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