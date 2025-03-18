شكرا لقرائتكم خبر عن الكشف عن ضربة أمريكية قاصمة قضت على 4 قيادات حوثية بارزة ودمرت مخازن صواريخ "شاهد" والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - ضمن عملية واشنطن العسكرية في اليمن، لقي عدد من قيادات مليشيا الحوثي مصرعهم فجر اليوم الاثنين، إثر غارات أمريكية دقيقة استهدفت مواقع حوثية في مدينة الحزم، مركز محافظة الجوف.

وأكدت مصادر ميدانية مقتل القيادي الحوثي أديب المراني، المسؤول عن القوة الصاروخية والطيران المسيّر في الجوف، إلى جانب نائبه عبده علي الهلالي، بالإضافة إلى القياديين عبدالعزيز ناجي الحباري وعلي صالح مهدي الحباري، جراء القصف الذي طال المجمع الحكومي في المدينة.

وأفادت التقارير بأن المقاتلات الأمريكية نفذت سلسلة ضربات مركزة، استهدفت المجمع الحكومي، وقيادة المحور العسكري في الجوف، بالإضافة إلى مواقع حساسة أخرى، ما أسفر عن تدمير مخازن صواريخ ومنشآت عسكرية تابعة للمليشيا، وسط خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد.

وفي سياق متصل، أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) أن الحملة العسكرية الجارية على الحوثيين تأتي ضمن استراتيجية أوسع تستهدف بنية الجماعة العسكرية، مشيرة إلى أن الضربات الأخيرة شملت أكثر من 30 موقعاً حوثياً، بما فيها منشآت تدريبية ومقار لخبراء الطائرات المسيّرة.

وتزامناً مع الضربات الأمريكية، زعمت مليشيا الحوثي تنفيذ هجومين منفصلين على حاملة الطائرات الأمريكية "يو إس إس هاري ترومان" في البحر الأحمر، باستخدام صواريخ باليستية وكروز، إضافة إلى طائرات مسيّرة، دون تأكيد رسمي من الجانب الأمريكي حول صحة هذه الادعاءات.