شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية تتقدم على مصر في الترتيب العالمي للقوة الجوية للدول لعام 2025 والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - دمت السعودية على مصر في قائمة القوة الجوية فيما لحقت بهما سوريا ضمن أقوى الدول بالقوة الجوية وفقا لتقرير نشره موقع "غلوبال فاير باور" المتخصص بالشؤون العسكرية للدول. وجاءت السعودية في المركز الـ9 ومصر في المركز العاشر واسرائيل في المركز الـ11. في حين جاءت سوريا في المركز الـ20. على الصعيد الدولي تصدرت الولايات المتحدة الأمريكية القائمة في المركز الأول تلتها الصين بالمركز الثاني ثم روسيا في المركز الثالث، في حين جاءت إسرائيل في المركز الـ10 وفقا للقائمة.

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية تتقدم على مصر في الترتيب العالمي للقوة الجوية للدول لعام 2025 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على جهينة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.