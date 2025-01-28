شكرا لقرائتكم خبر عن حدث مروع تشهد ابين : وفاة 3 من عائلة واحدة وإصابة 6 والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - �هدت مديرية الوضيع بمحافظة أبين حادثًا مروريًا أليمًا اليوم إثر انقلاب سيارة نقل صغيرة كانت تقل عائلة في طريقهم إلى “امعين”. وأسفر الحادث المأساوي عن وفاة ثلاث نساء من نفس الأسرة، بينما أُصيب ستة أشخاص آخرين، بينهم أطفال وسائق السيارة. تم نقل المصابين إلى مستشفيات عدن لتلقي الرعاية الطبية العاجلة، حيث يعاني بعضهم من إصابات متفاوتة الخطورة، بما في ذلك طفلة تعاني من كسر وطفل آخر مصاب بجروح متعددة. وأفادت التقارير بأن حالة بعض المصابين مستقرة على الرغم من تعرضهم لجروح متفرقة. هذا الحادث الأليم أثار موجة من الحزن العميق في المنطقة، حيث هرع الأهالي لتقديم التعازي والمواساة لعائلة الضحايا.

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