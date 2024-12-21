شكرا لقرائتكم خبر عن مسلح يقتحم مدرسة ويهدد معلم بالقتل بهذه المحافظة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أكدت مصادر عن قيام مسلح باقتحام مدرسة في محافظة إب

وأكدت المصادر ان مسلح هدد معلم يدعى بشير سلام في مدرسة النهضة في إب بالقتل



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