هيئة بحرية: سفينة تبلغ عن تعرضها لهجومين قبالة سواحل اليمن

المنامة - ياسر ابراهيم - قالت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية (UKMTO)، إنها تلقت بلاغاً من سفينة عن تعرضها لهجومين منفصلين غرب المخا وجنوب شرق عدن، قبالة سواحل اليمن، على التوالي.

وذكرت الهيئة في مذكرة نشرتها على حسابها في منصة إكس، ورصدها "يمن شباب نت"، قبل قليل، أنها تلقت بلاغاً من قبطان سفينة، بسقوط صاروخ على مقربة من سفينته على بُعد 60 ميلاً بحرياً جنوب شرق عدن.

وأضاف أن السفينة وطاقمها في أمان ويتجهون إلى ميناء الرسو التالي.

وكانت الهيئة قد أعلنت مساء أمس، أن ذات السفينة كانت تُبحر على بعد 25 ميلا بحريا إلى الغرب من المخا في اليمن أبلغت عن سقوط صاروخ بالقرب منها، دون تضرر السفينة أو طاقمها.

ونصحت الهيئة السفن بالمرور بحذر والإبلاغ عن أي نشاط مشبوه.

وتشن مليشيا الحوثي المدعومة من إيران، منذ نوفمبر الماضي، هجمات بمسيرات وصواريخ على سفن شحن أثناء إبحارها في البحر الأحمر وباب المندب وخليج عدن قبالة سواحل اليمن، وتقول إنها نصرة لغزة التي تتعرض لحرب إسرائيلية مدمرة منذ السابع من أكتوبر الماضي، وأثرت تلك الهجمات سلبا على حركة الشحن والتجارة وسلاسل الإمداد العالمية.

وعلى إثر ذلك شكلت الولايات المتحدة تحالفاً عسكرياً بقيادتها، وتنفذ منذ مطلع العام الجاري إلى جانب بريطانيا ضربات تقول إنها تستهدف القدرات العسكرية للحوثيين، رداً على هجماتهم ضد سفن الشحن، قابلها الحوثيون بهجمات على السفن البحرية الأمريكية والبريطانية باعتبارها "أهدافاً عسكرية".